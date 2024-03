Pallamano A Gold Macagi Cingoli | domani al PalaQuaresima si ripete la sfida alla Sidea Fasano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 4 marzo 2024) I ragazzi di Palazzi alospitano nuovamente i campioni d’Italia dopo l’annullamento della vittoria del 7 febbraio a causa di un errore tecnico degli arbitri, capitan Strappini: “Ci teniamo a fare bene per noi e per il nostro pubblico”, 4 marzo 2024 – Torna subito in campo ladopo la delusione di Bressanone. I ragazzi di Palazzi, infatti,martedì 5 marzo alle 19.00 alrecuperano la gara della 14^ giornata di Serie Acontro la. Nonostante la vittoria di un mese fa contro i campioni d’Italia, il giudice sportivo avv. Riccardo Aquilanti ha deciso di farre la gara per errore tecnico degli arbitri, accogliendo l’istanza dei fasanesi. Il ...