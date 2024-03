Mr Rain | dal Festival di Sanremo al Centro Commerciale Campania

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 4 marzo 2024) Marcianise. Dal palco deldi, dove ha presentato il brano “Due altalene”, Mrarriva aldi Marcianise, in provincia di Caserta. Giovedì 7 marzo alle 17:30 l’artista incontra i suoi fan in Piazzae firma le copie del suo nuovo album “Pianeta di Miller”, un viaggio introspettivo e sincero attraverso le sue anime e la sua musica. Il disco uscito 1° Marzo, il quinto in carriera, è ispirato al film Interstellar e al concetto del tempo che viaggia ad una diversa velocità e include 12 canzoni. Per partecipare all’evento e ricevere un autografo di Mrbisogna portare l’album, scaricare l’app IO&e recarsi presso l’Info Point di Piazza Centrale per ritirare il pass a ...