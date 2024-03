Italrugby | Innocenti | “Criticato per aver preso Quesada | ma sono felice della scelta”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) Intervenuto ai microfoni di Radio Roma Sound fm90, il presidenteFederazione Italiana Rugby, Marzio, è tornato a parlare del cambio in panchina: “Quando ho deciso di prendere un allenatore come Gonzalostati pesantementeperché Kieran Crowley era reduce da risultati significativi. Oggi invece posso dire che è stata unamolto contento dicambiato. Kieran è sicuramente un ottimo ct, ma noi avevamo bisogno di una strada diversa che Gonzalo sta delineando con grande professionalità“. Sul pareggio contro la Francia, invece: “ancora in via di guarigione. Ciò che mi aiuta è pensare alla Scozia“. SportFace.