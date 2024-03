(Di lunedì 4 marzo 2024) In un quartiere difficile come lo, a, dove l'omicidio di qualche giorno fa ha fatto tremare le coscienze, la scuola resiste. Resiste offrendo un'alternativa di speranza a ragazzi che spesso non hanno futuro. L'articolo .

Dati finanziari, progetti aziendali e informazioni personali a rischio sul Web: sono diventati indispensabili gli esperti in cybersecurity: Il Master si terrà a settembre 2024 presso la sede di BigRock (per informazioni e per iscriversi è disponibile una pagina dedicata, qui), e offrirà un'opportunità unica per gli studenti di acquisire ...msn

Gli studenti dello Sperone a Palermo vanno in scena per finanziare il viaggio di istruzione: Murals, lotte dal basso, iniziative culturali: la “resistenza” dello Sperone I murales sui palazzoni, le lotte per riappropriarsi degli spazi pubblici, le iniziative culturali delle associazioni: sono ...orizzontescuola

"La Sicilia nei corti scolastici", a Giardini cinema e scuola tra sogni e aspettative: Vasta e Zappoli (Cst) con Massimo Caminiti (Cinit) ...sikilynews