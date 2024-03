Festa delle donne | alla Alstom di Sesto arriva la mostra LAUGH! di Monica Pirone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024)San Giovanni (Milano) –nello stabilimento milanese dilaitinerante “!” dedicato allecondizione femminile nel mondo. E lo fa a ridosso dell’8 marzo. Si tratta di un progetto – a cura dell’artista– inaugurato a novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le, da parte di, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile. L’11 marzo 2024, alle 14:30 alle 16, si terrà l’evento di sensibilizzazione sulla violenza di genere presso lo stabilimentodiSan Giovanni di Via Fosse Ardeatine 120. L’azienda si pone come punto di ...