Fast & Furious 8 | tutte le curiosità sul film | ottavo capitolo di una saga cinematografica leggendaria

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 4 marzo 2024) Con8 siamo arrivati all’di una delle saghe cinematografiche di maggior successo degli ultimi anni, che è anche la prima di una trilogia che arriva fino alla decima pellicola (2021). Anche stavolta gli appassionati del genere non restano delusi, perché tra corse all’ultimo respiro, esplosioni, colpi di scena ed inseguimenti mozzafiato, il pericolo di annoiarsi non c’è di sicuro. L’appuntamento è per la prima serata di Lunedì 4 Marzo su Italia Uno. Lepiù interessanti da conoscere? Come sempre ve le diciamo noi.8: la trama in breve e il cast La vita della comitiva che abbiamo imparato a conoscere neiprecedenti, sembra tornata alla normalità. Dominic ...