Robur verso il derby con la Colligiana La strada per la serie D passa dal Manni

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Mancano sempre meno giornate al gong, sette per la precisione e, partita dopo partita, il Siena si sta avvicinando al suo traguardo. Dopo la diciottesima vittoria stagionale, sulla Rondinella Marzocco, i punti di distacco dal Signa sono rimasti 10, un margine di vantaggio inattaccabile, soltanto un violento harakiri potrebbe mettere in discussione la promozione della. Che ha, al contrario, tutta l’intenzione di chiudere la stagione quanto più lontano le riesca, con più medaglie possibili da attaccare alla maglia, vedi l’imbattibilità, il miglior attacco, la miglior difesa e magari anche il miglior realizzatore del girone. Impresa non semplice, ma comunque possibile, per Elia Galligani, arrivato, con la splendida rete alla Rondinella, a quota 12, ma ancora dietro quattro gradini a Niccolò Del Pela dello Scandicci che continua a segnare a raffica. Se lo ...