Protezione civile | è frattura Se ne va il direttivo di Icaro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Si è dimesso il consigliodell’associazione didi Correggio, attiva su tutto il territorio dell’Unione Pianura Reggiana, che comprende pure i territori di Campagnola, Rio Saliceto, San Martino in Rio, Rolo e Fabbrico. Nei giorni scorsi ildel gruppo si è sentito "sfiduciato" dalla convocazione dei soci volontari operata dall’Unione Comuni. Una scelta che ilha ritenuto "formalmente non corretto", come un "atto di sfiducia verso il consiglio eletto dai soci". Tutto è partito da una controversia interna all’associazione legata alla rappresentatività di uno dei volontari. Una divergenza di opinioni ha convinto il presidente Matteo Sabattini a dimettersi. In vista di una sua sostituzione, i sindaci dell’Unione hanno convocato i ...

Il maltempo sta colpendo duramente diverse regioni italiane, con particolare intensità nel Veneto, in Liguria e in Toscana. Questa situazione meteo rologica ... (inmeteo)

allerta rossa per parte del Veneto , arancione per un’altra parte di quella stessa regione e zone dell’Emilia-Romagna. Sedici regioni in allerta gialla per ... (noinotizie)

Maltempo, allerta in Veneto: fiumi a rischio esondazione, scuole chiuse a Vicenza. Frane in Liguria: Maltempo. La Protezione civile ha emesso per oggi una allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori del Veneto e allerta arancione su parte di Emilia-Romagna e Veneto.ilmessaggero

Frane e strade chiuse. Lunigiana flagellata. Fango, sassi e pioggia: la circolazione va in tilt: La mappa degli interventi e l’impegno della Protezione civile. Traffico dirottato e tecnici in campo per liberare i tratti bloccati. Notte di tregenda, quella tra lunedì e martedì, in Lunigiana: le ...lanazione

Protezione civile, controlli a Figline: La pioggia ha causato la caduta di un albero sul Rio del Castagno a Figline, preoccupando i cittadini dopo l'alluvione di novembre. La Protezione civile ha monitorato la situazione senza rilevare crit ...lanazione