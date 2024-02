Ucraina | Mosca | ' sventato attacco chimico di Kiev a Zaporizhzhia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 feb. (Adnkronos) - Tre ucraini sono stati arrestati nella regione diper aver preparato unterroristico utilizzando un agente di guerra chimica. Lo ha riferito il Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa (Fsb), secondo cui la sostanza chimica sequestrata è stata sviluppata negli Stati Uniti e viene utilizzata per creare armi chimiche di distruzione di massa. Un video dell'operazione pubblicato dall'Fsb mostra due pacchi trovati in una casa privata. Contengono diverse bottiglie con la scritta “Biosporin” in ucraino.