Maltempo in Toscana | è il giorno dell’allerta meteo arancione Le zone più a rischio

(Di martedì 27 febbraio 2024) Firenze, 27 febbraio 2024 – E’ il. L’avviso, diramato dalla Sala Operativa della Protezione Civile regionale peridrogeologico, sarà valido per tutta la giornata di oggi, martedì 27 febbraio 2024. Interessa gran parte dellaed in particolare le province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno, Grosseto, Siena, Firenze, Prato. Allertaanche peridraulico sull’area del Bisenzio e dell’Ombrone Pistoiese. Queste le province interessate: Firenze, Prato e Pistoia. Allerta gialla, invece, in tutto il resto della Regione. Diversi Comuni, soprattutto sulla costa, hanno deciso di chiudere le scuole.