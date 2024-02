Il lander USA Odysseus invia le prime foto dalla Luna | ma si è ribaltato su un lato | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 27 febbraio 2024) Per la prima volta un veicolo spaziale è giunto al Polo Sud della, ma l'alggio non è andato secondo i piani. Il, infatti, si èsu un fianco durante la manovra. Nonostante ciò riesce a trasmettere dati esulla Terra. Per gli Stati Uniti, che non tornavano sulladall'Apollo 17, la missione è un