(Di martedì 27 febbraio 2024) Lesono stateda un'deidurante un intervento per una lite in famiglia a Sandi

Blitz dei carabinieri in un'abitazione di Pomigliano d'Arco (Napoli): in manette una donna e i due figli , tutti già noti; denunciato il marito ... (fanpage)

Per la sparatoria avvenuta ieri sera nel rione dello Sperone a Palermo , costata la vita al 37enne Giancarlo Romano, fermati padre e figlio ma anche il 29enne ... (fanpage)

Due pistole mitragliatrici M12 rubate da un'auto dei carabinieri a San Nicolò di Argenta vicino Ferrara: Avevano lasciato dentro la volante due pistole mitragliatrici e altro equipaggiamento per calmare una lite in una casa di San Nicolò di Argenta, ma al loro ritorno non hanno trovato più nulla.notizie.virgilio

Scoperto arsenale del clan “Assinnata”, ritrovati anche Kalashnikov: arrestato 72enne: riconducibile al clan “Assinnata”, contenuto in un fusto in plastica occultato sottoterra a più di due metri di profondità. Si tratta, in particolare, di cinque pistole mitragliatrici, quattro pistole ...grandangoloagrigento

Processo per il caso "Rust", un membro della crew accusa Alec Baldwin: "Ha insistito per usare una pistola vera": Un membro della crew infatti, Ross Addiego, ha affermato che l'attore avrebbe insistito per usare una pistola vera. "Amava l'atmosfera degli ... di problemi con la sicurezza accaduti sul set nelle due ...tgcom24.mediaset