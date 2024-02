Atletica | Fabbri | “Europei a Roma emozionanti | spero l’Olimpico sia pieno”

(Di martedì 27 febbraio 2024) “Sarà bellissimo vivere glidichesiae tifi solo per noi. Sarà un’occasione che non ricapiterà altre volte. Dobbiamo godercela al massimo e divertirci”. Così il pesista Leonardosulle sue aspettative per glidi, in programma aa giugno. “Mi piace coinvolgere il pubblico,vengano in tanti a tifarci perché ultimamente l’sta facendo molto bene. Con Zane Weir c’è un bellissimo rapporto. Siamo amici e ci stimoliamo a vicenda nella ricerca dei nostri record personali. Puntiamo alla doppietta a”. SportFace.

