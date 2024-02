Trump vince in South Carolina e vola verso la Casa Bianca provocando Biden

(Di domenica 25 febbraio 2024) Donaldsempre piùle presidenziali Usa di novembre, col sogno di avere aperte per la seconda volta le porte della. Dopo Iowa, New Hampshire e Nevada, infatti, il tycoon si è imposto per la quarta volta di fila nelle primarie repubblicane avendo la meglio sulla candidata rivale Nikki Haley in. Un successo importante quello dell’imprenditore che ha avuto la meglio nello Stato in cui la sua rivale è stata governatrice per anni, con un risultato di quelli che fanno rumore e superano ogni più rosea aspettativa da parte di quello che è stato il 45° presidente della storia degli Usa che sogna di essere il 47° A tentare di ostacolarlo, oltre Haley, c’è il democraticoche spera di trovare la via della ...

