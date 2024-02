Sei Nazioni | Francia-Italia 13-13 | azzurri vicini all’impresa

(Di domenica 25 febbraio 2024) (Adnkronos) –pareggiano 13-13 in un match della terza giornata dei Sei2024, disputato a Lille. Glisotto 10-3 al termine del primo tempo, reagiscono nella ripresa con l'uomo in più per l'espulsione di Danty e nel finale sfiorano l'impresa. All'81' però Garbisi spedisce sul palo il calcio che avrebbe

Rugby, Garbisi e il palo che fa male: “Non abbiamo vinto per il mio errore, non ci sono scuse”: L'Italia ha pareggiato con la Francia per 13-13 nel match valido per il Sei Nazioni. Gli azzurri hanno recuperato dal 10-0 iniziale contro i Galletti a Lille e in pieno recupero hanno anche avuto l'oc ...oasport

Sei Nazioni: Francia-Italia 13-13: (ANSA) - ROMA, 25 FEB - Francia e Italia hanno pareggiato 13-13 (10-3) nel posticipo della terza giornata del Sei Nazioni, giocato a Lille. Gli azzurri hanno sfiorato l'impresa in casa dei transalpini ...sport.tiscali

Morto Kenneth Mitchell, da ‘Grey’s anatomy’ a ‘Star trek’. Aveva 49 anni: Nato a Toronto dopo aver giocato nella squadra di calcio della University of Guelph Mitchell aveva scoperto la recitazione. Ha lavorato nella serie tv della Cbs Jericho e in episodi singoli di Csi ...repubblica