LIVE Perugia-Trento 0-0 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | 15-12 | i padroni di casa provano l’allungo!

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-15 Invasione a rete di Kozamernik. 17-15 Errore in battuta di Ben Tara. 17-14 Primo tempo imprendibile di Russo. 16-14 Pipe vincente di Michieletto. 16-13 Leon in campo per la battuta. 16-13 Diagonale vincente di Ben Tara. 15-13 Lavia trova un colpo profondo in posto sei. 15-12 Muore in rete il servizio di Kozamernik. 14-12 Alzata ad una mano di Sbertoli e primo tempo di Kozamernik. 14-11 Volo in difesa di Semeniuk e contrattacco vincente di Plotnytskyi. 13-11 Murone di Flavio su Kozamernik. 12-11 Giannelli ha avuto la palla del +3, ma il suo attacco esce. 12-10 Magia in palleggio di Giannelli, poi Ben Tara finalizza in attacco. 11-10 Invasione a rete di Russo. 11-9 Anche Podrascain non trova il campo in battuta. 10-9 Falloso dai nove metri anche Ben Tara. 10-8 Muro ad uno di Russo su Podrascanin. 9-8 ...