Bullismo: insulti e violenze per mesi, quattro denunciati

(Di domenica 25 febbraio 2024) Reggio Emilia, 25 febbraio 2024 – Un’escalation die vessazioni durate, fino alla denuncia:ragazzini devono rispondere di concorso in lesioni personali aggravate, percosse e molestia o disturbo alle persone. Vittima delè un compagno di scuola 13enne, i fatti sono accaduti fuori dall’istituto, alla fermata del bus e in un campo sportivo della provincia di Reggio Emilia. Lesarebbero iniziate a luglio dell’anno scorso, in un parco, quando il giovane venne colpito con un pugno. Poi i bulli lo avrebbero offeso, picchiato, gli avrebbero tirato i capelli e in un’occasione lo avrebbero fatto cadere dalla bici, provocandogli un taglio alla gamba con un pezzo di ferro gettatogli contro. Proprio in seguito a quest’ultimo episodio – che è costato al giovane il ...