Basket B nazionale La Ristopro sorride al supplementare | successo fondamentale a Padova 79-82 dts

(Di domenica 25 febbraio 2024) La squadra di Niccolai rincorre, sorpassa e poi ha il guizzo decisivo alcon Negri e Gnecchi sugli scudi. Vittoriaper i cartai, sempre più in corsa-playoff FABRIANO, 25 febbraio 2024 – Laespugna il PalaBerta di Montegrotto Terme, fa un passo decisivo verso la salvezza e nelle ultime otto giornate potrà alimentare la rincorsa ai playoff. Stavolta il, che aveva tradito a Faenza due settimane fa, è alleato dei cartai che vedono premiato il grande sforzo profuso nonostante una serata complicata al tiro e resa ancora più difficile dal quinto fallo di Stanic nel cuore del quarto periodo e dal precedente forfait di Granic per un problema muscolare. Niccolai, alla settima vittoria in nove panchine coi biancoblù, può compiacersi della tenacia dei suoi, capaci di reagire con ...

Dopo la vittoria sulla Turchia, azzurri in partenza per l'Ungheria. Si aggrega alla squadra Davide Casarin ROMA - Archiviata brillantemente la vittoria ... (ilgiornaleditalia)

Il quintetto Jesi no a San Severo potrebbe già garantirsi un posto tra le prime quattro, quello di Niccolai a Padova per restare in scia della zona nobile ... (vallesina.tv)

Che vale tanto per i play off perchè consente di giocare tutte le eventuali belle, almeno nelle partite del primo turno, in casa. Adesso due gare casalinghe ... (vallesina.tv)

Impresa Bakery, Montecatini stesa con 33 punti di Criconia: Ventiseiesima giornata della serie B nazionale, la Bakery Piacenza affronta la Gema Montecatini, quarta forza del campionato. La gara è sin da subito intensa, si segna poco ma si corre tanto. La prima ...ilpiacenza

LBA - Olimpia, per Giordano Bortolani nuovo career-high in nazionale: La guardia dell'Olimpia Milano ha messo a segno 12 punti, che diventano il suo nuovo career-high con la maglia della nazionale. Ritoccati gli 11 punti segnati nel 2021 nella “bolla” di Perm’ in Russia ...pianetabasket

Basket: Italia volante in Ungheria: basta la seconda metà di gara per il 2/2 nelle qualificazioni agli Europei 2025: L'Italia conquista la seconda vittoria nelle qualificazioni agli Europei 2025. La squadra di Gianmarco Pozzecco si fa corsara in Ungheria con il punteggio di 62-83, spaccando il match nella seconda me ...oasport