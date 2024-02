Cortona | gli stati generali per la denominazione d’origine protetta dell’Aglione della Valdichiana

Cortona, gli stati generali per la denominazione d'origine...

(Di sabato 24 febbraio 2024) Arezzo, 24 febbraio 2024 – Asi terranno glidell'Aglione. Istituzioni, produttori e studiosi a confronto per fare il punto sulla concessione. Titolo dell’incontro è «Aglione Dop», l’organizzazione e del Circolo culturale Gino Severini diunitamente all'associazione Produttori e trasformatori Aglionecon il patrocinio del Comune di. L’incontro si svolgerà in sala del Consiglio comunale, piazza Signorelli, a, sabato 2 marzo alle ore 16,30. La discussione sarà incentrata sulla Dop, certificazione che ha avuto parere favorevole dalla ...

Dopo la grande apprensione per le notizie che, sin dal pomeriggio dell’Epifania, si sono diffuse in merito a quanto accaduto nella parrocchia di Pergo , ... (lortica)

Il trasporto pubblico secondo Lanza: Il progetto 12X12 di Cortona On The Move, in collaborazione con Autolinee Toscane, presenta il fotografo Marco Lanza che esplora la storia del trasporto pubblico in Toscana attraverso un approccio art ... lanazione

Dopo conventi e caserme, i ministri si ‘tuffano’ alle terme: Ricordiamo pure gli incontri di Francesco Rutelli, leader della Margherita, in quel di Frascati, o di Dario Franceschini a Cortona. Amavano i conventi, con frati veri però, anche politici di sinistra ... dire

Magnifica Presenza di Özpetek conquista Cortona: standing ovation al Teatro Signorelli: Sara Bosi si è dimostrata una presenza elegante e ben in accordo con gli altri protagonisti dello spettacolo. “Dopo il debutto a Caserta e le date romane – racconta Sara – di fatto abbiamo iniziato ... letruria