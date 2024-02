Russia | per le elezioni di marzo Savoini e i 5 stelle «osservatori» | giallo sulla missione

Il leader serbo-bosniaco incontra Putin e lo elogia: "Costretto a intervenire in Ucraina per difendere i diritti russi": ma è stato costretto ad avviare «l’operazione militare speciale» in Ucraina per difendere gli interessi nazionali e statali della Russia. «L’Occidente ha ignorato tutti gli avvertimenti sin dal 2008, ...

"Da che pulpito... guardatevi allo specchio". La Lega zittisce Conte e Calenda: "Salvini ci deve mostrare la disdetta dell'accordo con Russia Unita - aveva detto Calenda -. Se non ce la mostra presenteremo nei suoi confronti, in Parlamento, una mozione di sfiducia. È gravissimo ...

Suicida il soldato blogger russo Morozov, critico verso il suo esercito: Nell’ultimo messaggio, scritto questa mattina, ha raccontato che i suoi superiori lo hanno costretto ieri a cancellare un post in cui denunciava la morte di 16mila soldati russi e la perdita di 300 ...