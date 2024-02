Pallanuoto: torna il campionato di A1 dopo i Mondiali. Subito Brescia-Savona

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Riparte,il lunghissimo stop dovuto all’inverno e, soprattutto, alla pausa per le Nazionali (tra Europei e), ildi Serie A1 dial maschile. E si ricomincia con la novità dei round scudetto e retrocessione: sei i match in programma, tre per ogni raggruppamento. Prima giornata, con le classifiche azzerate. Nella lotta scudetto vediamoil big match tra ANe RNad infiammare i tifosi, occhio anche alla sfida tra Pro Recco ed Ortigia. Trasferta per le due compagini romane nel round retrocessione tra Camogli e Catania. Andiamo a scoprire il programma delle sfide. ROUND SCUDETTO 1^/A – 24.02.2024 AN– R.N.PRO RECCO – C.C. ORTIGIA 1928 DE AKKER TEAM – ...