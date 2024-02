Napoli | Di Lorenzo | “Qualificazione aperta | al ritorno daremo tutto Osimhen importante”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Le parole di Didopo il pari col Barça: “Abbiamo fatto un passo avanti,campione che ci darà una mano”. CALCIO– Dopo l’emozionante pareggio in casa contro il Barcellona nel match di andata, Giovanni Di, capitano del, si è espresso con fiducia e determinazione ai microfoni di Prime Video. L’atmosfera all’interno dello spogliatoio partenopeo è carica, e ilin campo dell’attaccante nigeriano Victorviene salutato come un segno ulteriormente positivo per la compagine azzurra.-Barcellona: Il Commento del Capitano DiDiha evidenziato come ilabbia espresso un gioco ...