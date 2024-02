Convocati Bologna | solo un assente | arriva Castro e cambia l'allenatore della Primavera

Marco Baroni , allenatore dell’Hellas Verona , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro il Bologna Marco Baroni , allenatore ... (calcionews24)

I Convocati in casa Bologna per quanto riguarda la sfida contro l’Hellas Verona. Le scelte per quanto riguarda gli infortuni Il Bologna di Thiago Motta ha ... (calcionews24)