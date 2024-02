Cosa cambia con il Superbonus 70 Il decreto è legge

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 febbraio 2024 - Il, approvato a fine anno dal consiglio dei ministri, è. Il via libera definitivo è arrivato dal Senato, con 81 voti favorevoli, 48 contrari e quattro astenuti. Confermato, dunque, l'addio al 110%, per il quale non è stata prevista alcuna forma di proroga, salvo per chi ha i redditi più bassi, oltre alla sanatoria per i lavori non conclusi. Per gli interventi fatti nel 2024 resta la detrazione al 70 per cento. Confermate, inoltre, tutte le altre misure inserite nel testo approvato dal governo il 28 dicembre scorso. Le novità delPer tutelare le famiglie economicamente più fragili e consentire loro la conclusione dei cantieri '110%' che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al ...