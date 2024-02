La famiglia italiana di Bianca Censori | «Ci ha snobbati | ci sarebbe piaciuto conoscerla quando è venuta in Italia»

(Di martedì 20 febbraio 2024) La designer, moglie di Kanye West, non è andata a Giulianova e i parenti abruzzesi ci sono rimasti un po' male: «Ci sentiamo un po' ignorati»

Dopo Safilo, anche il marchio Coca Cola ha rivisto gli accordi contrattuali con Chiara Ferragni dopo lo scoppio del ‘Balocco Gate’. Non è bastata la ... (isaechia)

« Ilaria Salis deve essere riportata in Italia». A chiedere un segnale al Governo il papà della militante antifascista detenuta da quasi un anno a ... (iodonna)

La designer, moglie di Kanye West, non è andata a Giulianova e i parenti abruzzesi ci sono rimasti un po' male. Chissà se a Bianca farebbe piacere. ... (vanityfair)

Periferie, Battilocchio (FI): "Presenza Commissione sul territorio rafforza presidio Stato": Particolarmente significativa la visita, in via di Roccabernarda, nei beni sequestrati alla criminalità organizzata, in primis alla famiglia Casamonica:la Commissione ha tenuto infatti una riunione ...

Acetaia Bellei: sempre più vessillo dell'aceto balsamico nel mondo nel nome delle donne imprenditrici: ... negli ultimi decenni la famiglia Bellei ha trasformato la propria passione per il Balsamico in una ... e di promuovere l'autentica cultura alimentare italiana, incoraggiando la conoscenza delle ...

Crollo Firenze, trovato il corpo del quinto operaio. Si indaga sulla trave spezzata: ...i soldi a casa di tanto in tanto e stavolta li aveva mandati per sostenere la nostra famiglia nel ...AL GIORNO Sono passati quasi 17 anni da uno dei più gravi incidenti sul lavoro della storia italiana ...