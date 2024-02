La denatalità gela il dialogo | duello tra Roccella e Bonaccini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024) Bologna, 20 febbraio 2024 – La locomotiva emiliano-romagnola corre, sbuffa, crea occupazione, attrae investimenti. E chi lavora fa anche più figli? No, per la ministra Eugenia, che oggi è stata protagonista di un botta e risposta niente male con il governatore Stefano. Il ring, tutt’altro che belligerante, è stato quello degli Stati generali della Natalità, celebrati in uno dei palazzi della Regione, con la partecipazione anche del cardinale Matteo Zuppi. Numeri, prospettive, posizioni sul fine vita, interpretazioni politiche diverse sull’importanza dei flussi migratori. Tutto questo in un dibattito politico ricco, e anche sulle culle vuote Bologna e Roma non sono proprio riuscite a trovare una tregua. Gigi De Palo, organizzatore del Tour che per la prima volta parte dalle Due Torri, oggi aprendo i lavori aveva fatto risuonare ...