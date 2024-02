Atletica | Mattia Furlani resiste al balzo di Tentoglou | migliore al mondo nel 2024 | ora l’assalto a Glasgow

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024)svetta in testa alle liste mondiali stagionali di salto in lungo grazie al mirabolanteda 8.34 metri firmato sabato pomeriggio ai Campionati Italiani Indoor. Il 19enne è entrato in una nuova dimensione al PalaCasali di Ancona, siglando il record nazionale al coperto (limato di quattro centimetri lo storico primato che Andrew Howe deteneva da 17 anni) e fermandosi a un solo centimetro dal record mondiale under 20 (assoluto, ma è già il miglior riscontro di categoria al coperto).guarda tutti dall’alto in basso insieme al giamaicano Wayne Pinnock, che si è espresso in 8.34 lo scorso 2 febbraio ad Albuquerque. Il Campione d’Europa Under 20 non è stato solleticato da quanto successo sabato notte ai Campionati Nazionali Statunitensi, dove ha primeggiato Johnyy Brackins ...