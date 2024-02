Inter - City: la tirata d'orecchie di Caressa a Lautaro . Nel mirino dei fan nerazzurri, soprattutto, la tirata d'orecchie in diretta a Lautaro Martinez per non aver servito Lukaku "completamente

Caressa: «Lautaro Martinez, condizione ideale. Vi spiego perché» (Di sabato 17 febbraio 2024) Fabio Caressa ha parlato di Lautaro Martinez e del possibile rinnovo dell’attaccante argentino nonché capitano dell’Inter. Lautaro Martinez – Queste le parole di Fabio Caressa su Lautaro Martinez nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Devo dire anche che non sono sicuro che fuori da Milano e dalla condizione attuale possa essere lo stesso Lautaro, nel senso che, secondo me, è nella condizione ideale perché si sente al centro della squadra. È diventato il leader a tutti gli effetti, non solo il capitano della squadra. E, secondo me, se vai in un’altra realtà non è detto che trovi una squadra più forte innanzitutto. E poi perché ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di sabato 17 febbraio 2024) Fabioha parlato die del possibile rinnovo dell’attaccante argentino nonché capitano dell’Inter.– Queste le parole di Fabiosunel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Devo dire anche che non sono sicuro che fuori da Milano e dallaattuale possa essere lo stesso, nel senso che, secondo me, è nellasi sente al centro della squadra. È diventato il leader a tutti gli effetti, non solo il capitano della squadra. E, secondo me, se vai in un’altra realtà non è detto che trovi una squadra più forte innanzitutto. E poi...

