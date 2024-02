Mondiali Doha 2024 | Bertone | “Italtuffi squadra con la S maiuscola | andremo a Parigi per divertirci”

(Di sabato 10 febbraio 2024) Non può che essere positivo il bilancio deidiper quanto riguarda l’, che ha festeggiato due medaglie d’argento, entrambe dal trampolino da tre metri con Tocci/Marsaglia e Pellacani/Santoro. “Siamo unacon la S. Abbiamo fatto incetta di pass olimpici, otto individuali e due nel sincro, eper” ha dichiarato il ct Oscar. Sulle prestazioni di Chiara Pellacani, invece: “Stava vivendo un momento complicato dopo le difficoltà nelle gare dal trampolino, perciò ho chiesto alladi stringersi intorno a lei. I ragazzi l’hanno aiutata e insieme sono riusciti a sorridere. Siamo stati bravi ad approfittare degli errori di ...

Comincia quest’oggi la nona giornata dei Mondiali di Doha 2024 che come ogni giorno prevede un ricco programma con tanti appuntamenti e sport ... (metropolitanmagazine)

nella prima finale del last day dei mondiali all'Hamad Acquatic Center di Doha. Si tratta della 24esima medaglia iridata che completa la decima edizione consecutiva a podio per gli azzurri. Quasi ...Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno conquistato la medaglia d'argento nella specialità sincro mixed da 3 metri ai Mondiali di tuffi a Doha. L'oro è stato vinto dalla coppia australiana, il bronzo ...Doha, 10 feb. - (Adnkronos) - Si innalza il bottino delle carte olimpiche per la Nazionale italiana di tuffi. Ai Mondiali di Doha (Qatar), infatti, Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini hanno ...