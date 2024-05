Qui solo un bambino - oggi sex symbol e tra gli attori italiani più amati

(Di domenica 5 maggio 2024) Questa foto ritrae un giovanecheè cresciuto per diventare un attore tra i piùe seguiti, oltre che un autentico sex. Riconoscerlo potrebbe, tuttavia, risultare un po’ complicato poiché nel corso del tempo i colori sono cambiati, ma se si presta attenzione, il suo sguardo e il sorriso rimangono inconfondibili. Avete indovinato di chi si tratta? Quando i personaggi del mondo dello spettacolo condividono scatti del loro passato sui social, regalano ai followers uno sguardo del tutto inedito sulle loro vite prima di raggiungere la popolarità. Ed è divertente e affascinante cercare di riconoscerli e trovare delle somiglianze o differenze con il presente. Tuttavia, riuscirci non è sempre così semplice, dal momento che nel corso degli anni i tratti del viso tendono inevitabilmente a cambiare, ...

Si chiama “Val di Non Fresco Formaggio Nostrano”, prodotto dal caseificio Sociale di Coredo, in Trentino. L’Azienda per il turismo locale lo ha definito “di altissima qualità”, al punto da conferirgli il proprio marchio. Ma lo stesso caseificio è stato protagonista di un episodio che ha avuto come ... Continua a leggere>>

Il primo lavoro come idraulico, poi la carriera musica le. Drupi si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera: “Col primo gruppo ci chiamavano Le Calamite, imitavamo i Beatles, stessi capelli a caschetto. Li asciugavo a testa in giù e li schiacciavo col cappello. Eravamo bravi, ci ... Continua a leggere>>

Per tanti è Marina di Un Posto al Sole anche se nella sua carriera ci sono molte serie e anche tanto cinema. Nina Soldano è stato ospite del programma Storie di Donne al Bivio (la puntata andrà in onda sabato 20 aprile), condotto da Monica Setta e ha raccontato un doloroso evento della sua vita. ... Continua a leggere>>

Al polo culturale Artemisia il Teatro di figura per bambini dai tre anni in su - Sabato 11 maggio l'associazione L'Orto dei Bruchi, presenterà presso il polo culturale Artemisia il Teatro di figura per bambini dai tre anni in su, con la traduzione simultanea in Lingua dei Segni It ... Continua a leggere>>

Pitbull morde bimbo di dieci anni: ricoverato con ferite al torace e alla gamba - Il minore aggredito dal cane di famiglia. Il molossoide è stato portato al canile per l'osservazione obbligatoria ... Continua a leggere>>

50^ Guarda Firenze: un compleanno speciale con 1500 persone nel centro - In centro si è svolta la Guarda Firenze che ha festeggiato i 50 anni di storia. Presente alla partenza l’Assessore Sport ... Continua a leggere>>