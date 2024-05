jesolo, medici aggrediti durante il turno di guardia: ore di paura barricati dentro i bagni - jesolo (VENEZIA) - Prima le sgommate con l’auto e il clacson suonato a ripetizione direttamente nel piazzale dell’ospedale. Poi le minacce di morte ripetute più volte, battendo ... Continua a leggere>>

Venezia, vacanze in salute: l'Ulss 4 potenzia l'assistenza sanitaria sul litorale - Vacanze sicure nelle località della costa veneziana: l' Ulss 4 Veneto Orientale stanzia cinque milioni di euro: in arrivo 200 fra medici e infermieri per la sanità turistica. A Bibione da giugno verrà ...

Il pronto soccorso dell'Angelo perde il dottor Mutti: «Vado in pensione. Ai giovani medici dico, coltivate la pazienza» - MESTRE - Anche il più bravo va in pensione. Il dottor Sergio Mutti, 67 anni, colonna portante del Pronto soccorso dell'Angelo in questi giorni si gode i primi giorni di riposto. Ma ...