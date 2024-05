(Di domenica 5 maggio 2024) Tornato dal prestito semestrale al Villarreal in punta di piedi, Matteosi è preso un posto da titolare ale non l`ha più mollato....

FORMAZIONE UFFICIALE Milan-Genoa , Stefano Pioli sceglie Chukwueze sulla trequarti e Gabbia in difesa contro il Grifone Alle 18 a San Siro il Milan affronterà il Genoa nel match valido per la 35esima giornata di Serie A. I rossoneri sono reduci dal pareggio all’Allianz Stadium contro la Juventus e ... Continua a leggere>>

Leao, ancora fischi da San Siro. E Rafa si infila nello spogliatoio sul 2-1 per il Genoa - Un'altra prestazione opaca per il portoghese che il Meazza non gli perdona. Pioli: "Non è nel suo momento migliore, Okafor ha fatto meglio di lui" ... Continua a leggere>>

milan, il curioso dato che accomuna gabbia a Giroud e Leao - Tornato dal prestito semestrale al Villarreal in punta di piedi, Matteo gabbia si è preso un posto da titolare al milan e non l`ha più mollato. Ottimo in fase. Continua a leggere>>

Conceicao-milan, Ibra spiazza tutti: segnale da non credere - Nelle ultime settimane Conceicao è stato accostato alla panchina del milan: il piano di Ibrahimovic per convincerlo a firmare. Continua a leggere>>