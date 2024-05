Mao Hunan – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 6 maggio 2024) MaoVia Nicola Antonio Porpora, 5 – 20131Tel. 02/49787361 Sito Internet: Tipologia: cinese Prezzi: antipasti 5/8€, scodelle con fuoco 8/10,50€, primi 6/9€, secondi 4,50/29€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Mao, da Mao Zedong il celebre rivoluzionario e Presidente del Partito Comunista Cinese, e, come la provincia della Cina meridionale che gli ha dato i natali, compongono il nome di questo curioso ristorante in zona Loreto, al quale si accede da una piccola porta che reca ancora l’insegna di una vecchia gelateria. Una volta varcata la soglia del ristorante e consultato un lunghissimo menù, abbiamo deciso di iniziare la nostra cena con “viaggio in Oriente”, un piatto di spaghetti freddi di Sichuan con salsa piccante e arachidi, saporito e fresco al palato, il cui condimento piccante viene servito a parte per ...