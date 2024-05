Golf | Taylor Pendrith beffa Kohles ed è campione alla CJ Cup Byron Nelson 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024) Poteva essere Ben, è. Poteva essere il trentaquattrenne texano, è invece il trentaduenne di Richmond Hill, Ontario, Canada, che riesce a guadagnarsi l’agognato successo con lo score di -23. Quello che era riuscito a costruirsifino18, dove però i suoi disastri, tra una flappa come terzo colpo fuori dal green e un putt per il par fallito, girano tutto dparte di chi a inizio giornata guidava, autore di un birdie finale. S’invertono -5 e -4, s’inverte la gloria. Finisce terzo a -21 Alex Noren: per lo svedese un bel -6 finale per chiudere, anche se senza reali speranze di playoff visto che lo score non suona mai come realmente sufficiente per arrivare a giocarlo. Quarti insieme i due inglesi Matt Wce e Aaron Rai e i due ...