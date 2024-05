Roma-Juventus 1-1 - De Rossi | Pareggio che non ci fa piacere Allegri | Futuro? Decide il club

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024), 5 maggio 2024 - Né vincitori né vinti al termine di. Ma ilche viene fuori dalla sfida dell'Olimpico sicuramente sorride maggiormente ai bianconeri, che adesso sono davvero ad un passo dalla qualificazione alla pma edizione della Champions League. Discorso diverso per i giallo, che devono resistere all'assalto delle inseguitrici da qui al termine della stagione. A stoppare la corsa verso la vittoria della Lupa, avanti 1-0 dopo il gol di Lukaku, ci pensa Bremer con un imperioso colpo di testa. "Volevamo la vittoria, dobbiamo lavorare di più, non abbiamo sfruttato lo spazio che ci concedevano - il commento a fine match del difensore ex Torino - Sono contento per la prestazione sotto gli occhi del commissario tecnico della Nazionale brasiliana. ...