Schlein lancia Rinaldini a Forlì | Ha fatto tanto per la città - riporterà il buon governo

(Di domenica 5 maggio 2024), 6 maggio 2024 – Un grande abbraccio quello che il popolo dem ha riservato alla propria segretaria nazionale Ellyin chiusura della Festa dell’Unità di Vecchiazzano ieri sera, con 7-800 persone presenti. La stessaha salutato con affetto Graziano, candidato sindaco diper il centrosinistra. Una volta giunta sul palco, dopo il saluto a tanti militanti, è stata la segretaria territoriale, Gessica Allegni, a presentare l’ospite d’eccezione, invitata "per aiutare a riportare ilin questache si è fermata in questi anni". Sul palco, accanto ac’era il segretario regionale Luigi Tosiani, quello comunale Michele Valli (che è anche capolista), e tutti i candidati consiglieri a ...

12.15 "Questa è una giornata di lotta a fianco di lavoratori che vogliono migliorare le proprie condizioni materiali, che sono peggiorate in questo anno anche a causa delle scelte fatte dal governo Meloni,che ha aumentato la precarietà". Così la leader del Pd Schlein arrivando a Portella della ... Continua a leggere>>

Tre soldati israeliani uccisi in attacco a confine con Gaza - Le forze armate israeliane (Idf) hanno reso noto che tre soldati sono stati uccisi nell'attacco lanciato da Hamas contro Kerem Shalom, al confine con Gaza e poco lontano da Rafah. (ANSA) ... Continua a leggere>>

Jobs Act, schlein ufficializza: “Firmerò il referendum per abrogarlo”. Renziani e “riformisti” dem all’attacco: “Deriva grillina” - Elly schlein è la segretaria del Pd, non una passante. Se firma i referendum della Cgil contro il jobs act pone fine alla storia riformista di quel partito e ne comincia un’altra di segno opposto, che ... Continua a leggere>>

Europee, schlein in missione a Berlino: «No a intese con la destra». E Conte cerca voti al Sud - Uno punta alla riconquista dell’(ex) fortino del Sud, che tanta acqua portò in passato al mulino dei Cinquestelle. L’altra, a fare asse coi cugini socialisti europei. Per provare ... Continua a leggere>>