ROSMY esce con NO CONTACT

(Di lunedì 6 maggio 2024) NOè il nuovo singolo tratto da POP FICTION, l’album di ROSMY uscito lo scorso 12 aprile. L’artista vuole dire stop a tutte le forme di abuso e di manipolazione psicologica ed emotiva. Andiamo a saperne di più. Rosmy esce con “No” NOè il nuovo singolo tratto da POP FICTION, l’album di ROSMY uscito lo scorso 12 aprile. Per Rosmy il NOe’ lo Switch Off, l’attimo in cui decidiamo di volerci bene e siamo pronti a dire: BASTA, STOP! Un brano, scritto da Rosmy e prodotto da Cristian Milani, per dire STOP a tutte le forme di abuso e di manipolazione psicologica ed emotiva. «Non è la prima volta che mi imbatto in relazioni contorte», racconta. «Bisogna imparare a conoscere e a riconoscerli, dal Narcisista patologico al Gaslighter che prima seducono e, una volta conquistata la ...