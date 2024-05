F1 GP Miami - Leclerc | Mancava un po’ di passo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 6 maggio 2024) “E’ stato molto complicato il primo giro, non sono partito alla grande. Ho visto Perez sulla destra e ho fatto un bloccaggio. Pensavo che ci saremmo toccati, ma per fortuna non è successo. Anche oggi ciun po’ di, poi con la safety car non abbiamo avuto fortuna“. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles, al termine del Gran Premio dichiusa in terza posizione. “Sono contento per Lando, ha fatto un lavoro incredibile ed è stato sul pezzo per tutto il weekend. Ci aspettavamo che fosse forte, ma non così. Adesso sta a noi portare gli aggiornamenti e riprendere i rivali“. SportFace.