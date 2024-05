I limiti elettromagnetici sono stati più che raddoppiati | friggeremo tutti?

A Santa Margherita Ligure hanno “spento” il 5G, qualcosa si sta muovendo e forse c’è una certa consapevolezza, finalmente, ora che come è noto, dal 29 aprile sono entrati in vigore i nuovi limiti di emissione elettromagnetica per le reti di telefonia cellulare. Abbiamo già dato conto, pochi giorni ... Continua a leggere>>

Dal martedì 29 aprile sono entrati in vigore, pur senza che si placassero le criticità, i nuovi limiti di emissione elettromagnetica per le reti di telefonia cellulare, allo scopo di "favorire lo sviluppo della 5G economy italiana con reti altamente performanti in grado di rafforzare la