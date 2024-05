I programmi in tv oggi - 6 maggio 2024 | film e intrattenimento

(Di lunedì 6 maggio 2024) Su Rai Uno Il clandestino, su Canale 5 L’isola dei famosi. Guida aiTv della serata del 6Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 6? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.10 Jungle Cruise. La dottoressa Houghton recluta il rude capitano Wolff per condurla lungo il Rio delle Amazzoni alla ricerca di un leggendario albero dalle facoltà curative. Ma sulle sue tracce c’è anche il perfido Principe Joachim. Su Rai Movie dalle 21.10 La parola di un fuorilegge è legge. Vecchio west, Messico. II signor Morgan, sul punto di morte, affida al fidato ...

