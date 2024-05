Dumfries - da Sassuolo è ancora più chiaro Cambiare strada

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 6 maggio 2024) Denzelè tornato a giocare titolare dopo la squalifica rimediata per l’espulsione contro il Milan e nel match di Reggio Emilia con ilha fatto un disastro. Peggio di così impossibile. PEGGIORE – Non si poteva giocare peggio di così. Sì Denzel, perché oltre ad aver provocato il gol subito da Armand Laurientè hai anche sbagliato il possibile gol dell’1-1. In–Internon ne ha tirata fuori una buona. Nonostante i primi minuti di ottima spinta, nonostante sia stato il più pericoloso nel primo tempo con le sue incursioni sulla fascia destra, l’esterno ha deluso enormemente. Prima si è fatto rubare la merenda da Josh Doig, lasciandogli libero spazio per l’assist, poi ha ciccato un pallone davanti alla porta passato perfettamente da Kristjan Asllani. In poco meno di mezz’ora Juan Cuadrado ha ...