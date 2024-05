PS5 Pro - periodo d’uscit - specifiche tecniche e prezzo | tutto quello che sappiamo sulla console

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 6 maggio 2024) In queste settimane si sono susseguite in rete tante indiscrezioni su PS5 Pro, con numerosi ed affidabili insider che hanno condiviso in anticipo tante informazioni ineditenuovadi Sony. Per questo motivo abbiamo deciso di racchiudere in questo articolo tutte le novità già notemacchina da gaming del colosso giapponese. Precisiamo immediatamente che al momento della stesura di questo articolo Sony non ha confermato ufficialmente alcun dettaglio su una presunta versione “Pro” di PS5, ragion per cui tutte le informazioni presenti poco più in basso questo articolo sono frutto di un’attenta analisi dei tanti report circolati con forza sul web in queste ultime settimane. Ila di PS5 Pro Fatta questa precisazione, segnaliamo che PlayStation5 Pro dovrebbe essere rilasciata ...