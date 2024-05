F1 | Gp Miami - prima vittoria per Norri - beffati Verstappen e Leclerc

(Di domenica 5 maggio 2024), 5 mag. (Adnkronos) - Aarriva laper Landos in F1 in 110 Gp. Il pilota britannico della McLaren sfrutta al meglio l'occasione capitata per via della safety-car entrata dopo il contatto tra Sargeant e Magnussen al 29esimo giro, e beffa la Red Bull di Max, che chiude seconda, e la Ferrari di Charles, terza, che si erano già fermati ai box, tenendo testa ai due campioni fino al traguardo. Al momento dell'incidente penalizzate l'altra McLaren di Oscar Piastri e la rossa di Carlos Sainz che erano reduci dal pit-stopdel congelamento della gara.era partito bene in avvio del Gp die aveva guadagnato la testa della gara davanti alla Ferrari di ...

