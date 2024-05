Serie A - i risultati | la Virtus chiude al primo posto Pesaro perde e retrocede

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Bologna, 5 maggio 2024 – Il dado è tratto. La trentesima e ultima giornata della regular season del campionato diA di basket ha infatti emesso i verdetti finali, a cominciare dalla lotta per la prima posizione, nella quale ad avere la meglio è stata laSegafredo Bologna che ha travolto in casa la Dolomiti Energia Trentino con un perentorio 108-61. La compagine bolognese, trascinata dal terzetto formato da Marco Belinelli (miglior realizzatore con 20 punti), Jordan Mickey (15) e Toko Shengelia (14) ha messo le proprie intenzioni in chiaro grazie ad unquarto chiuso con 30 punti all’attivo e un vantaggio di 15 lunghezze. Una mazzata per Trento – ancora priva del neoacquisto Hommes – che non ha saputo tenere il passo ed ha anzitempo alzato bandiera bianca. Il successo di Bologna ha reso vano quello dell’EA7 Emporio ...