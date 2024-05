La safety car beffa Verstappen - a Miami vince Norris! Leclerc terzo davanti a Sainz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.34 Tutti i piloti si affiancano a Lando Norris per fargli i complimenti. Il britannico era il pilota con più gran premi disputati senza vittoria . 23.33 LANDO Norris VINCE IL GP DI Miami 2024 ! È la prima vittoria in carriera per il britannico. GIRO 57/57 ... Continua a leggere>>

Miami, 5 mag. (Adnkronos) - A Miami arriva la prima vittoria per Lando Norris in F1 in 110 Gp. Il pilota britannico della McLaren sfrutta al meglio l'occasione capitata per via della safety-car entrata dopo il contatto tra Sargeant e Magnussen al 29esimo giro, e beffa la Red Bull di Max ... Continua a leggere>>