Tragico incidente - morto giovanissimo motociclista

(Di lunedì 6 maggio 2024) Una giornata di dolore ha avvolto la comunità di Saint-Pierre, dove unin moto ha spezzato la vita di un giovane e lasciato un altro in gravi condizioni. Michael Barailler, un ragazzo di soli 17 anni, ha perso la vita in seguito a unavvenuto nella prima parte del pomeriggio sulla collina del paese, in località Babelon. Il sinistro è avvenuto lungo una strada comunale che conduce alla strada dei Salassi, un’area che oggi ha visto la presenza di numerosi appassionati per le due prove speciali del Rally della Valle d’Aosta. Un altro giovane, di 16 anni, coinvolto nelevento, è stato prontamente soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale Parini, nel capoluogo regionale. Attualmente è ricoverato nel reparto di Rianimazione a causa dei traumi subiti. Fortunatamente, le sue ...

