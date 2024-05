Gp di Miami - le pagelle di Leo Turrini | Norris da 10 e lode L’attesa è finita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) 10 e. L’inattesa da ieri è un ricordo. Ci ha messo 110 Gran Premi per vincerne uno, ma mica è colpa sua. È stato sin dall’inizio sempre alla altezza della situazione e nonostante la giovane età si è accollato la ricostruzione di una McLaren in piena decadenza. È un gran manico e ora che ha rotto il ghiaccio non si fermerà qui. 10 NEWEY. A prescindere, come avrebbe detto Totò. Era dai tempi del mitico Mauro Forghieri che un ingegnere non veniva considerato così importante, persino più importante di chi guida la monoposto. E il bello è che è pure giusto, guardando alla storia e ai risultati. Conviene sperare sia imminente il sbarco a Maranello… 8 LECLERC. Gradino più basso del podio. Una prestazione concreta, senza fronzoli. La sua Ferrari non era lontana da McLaren e Red Bull, ma nemmeno troppo vicina. Per Carletto ...