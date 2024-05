Portogallo | il Benfica perde - lo Sporting Lisbona si laurea campione per la ventesima volta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 6 maggio 2024) Festa grande a, almeno nella metà di cuore biancoverde, per la vittoria del ventesimo titolo nella storia dello. La formazione biancoverde èdelper lae l’aritmetica è arrivata proprio stasera in virtù della sconfitta dei rivali cittadini del, che hanno per 2-0 contro il Famalicao, non potendo più raggiungere o superare i leoni della Capitale. Grande impresa di Amorim, che ha riportato il titolo allodopo due stagioni in cui avevano trionfato Porto e. SportFace.