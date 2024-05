Norris conquista il Gp di Miami | la sua prima emozionante vittoria

(Di domenica 5 maggio 2024) Landoè diventato il 21° pilota britannico a vincere in Formula 1, aggiudicandosi il Gran Premio di. Landohato lain Formula 1 al 110° tentativo nel Gran Premio di, beneficiando di una tempestiva safety car per sconfiggere Max Verstappen. Partito quinto,si è trovato inizialmente sesto nelle fasi iniziali, ma il momento cruciale della sua gara è arrivato quando Sergio Perez è rientrato dalla quinta posizione, scatenando il pilota della McLaren, che ha iniziato a infilare una serie di giri veloci. Mentre il gruppo di testa composto da Verstappen, Oscar Piastri, Charles Leclerc e Carlos Sainz si è fermato ai box,è balzato in testa alla corsa avendo scelto di ...

23.34 Tutti i piloti si affiancano a Lando Norris per fargli i complimenti. Il britannico era il pilota con più gran premi disputati senza vittoria . 23.33 LANDO Norris VINCE IL GP DI Miami 2024 ! È la prima vittoria in carriera per il britannico.

F1: Gp miami, prima vittoria per norris, beffati Verstappen e Leclerc - miami, 5 mag. (Adnkronos) - A miami arriva la prima vittoria per Lando norris in F1 in 110 Gp. Il pilota britannico della McLaren sfrutta al meglio l'occasione capitata per via della safety-car entrat

Formula 1, gli orari delle repliche del GP miami 2024 - F1: il Gran Premio di miami tra dubbi e certezze è la città dell'esport Il Gran Premio di F1 di miami ci porta nella casa di Max Verstappen, imbattuto sul circuito e nella casa degli esport accademici

F1 GP miami, Gara: Finalmente Lando norris! Verstappen battuto, terzo Leclerc - Prima vittoria in carriera in F1 per Lando norris, che sbanca miami con la McLaren. Verstappen si arrende e precede le Ferrari.