A Open Var il gol di Noslin con possibile fallo di mano | Non c’è evidenza del tocco - giusto convalidare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 6 maggio 2024) AVar viene analizzato l’episodio dell’espulsione di Gaetano in Cagliari-Lecce. Secondo l’arbitro entra con poca intensità ed è da giallo, ma per il Var è subito da “questo è rosso”. E viene consigliata la on field review, che è un po’ complicata perché il fischietto di Genova deve allontanarsi per ammonire Ranieri e dunque si distrae: “Scusami stavo ammonendo Ranieri”. Quindi la decisione di ammonizione viene trasformata in espulsione. Per il componente della commissione CAN Antonio Damato èil cartellino rosso. Analizzato anche il gol del Verona dicon ildidi Swiderski sul quale Italiano ha polemizzato parecchio: “Non vedo cambiare direzione. Non cambia mai il giro. Non si vede. Non c’èdi un contatto. Il gol è ...